Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen auch aus dem Abwärtstrend der Vormonate herausschieben können.



Spielraum biete sich bei Brent bis zur Hürde bei 43,58 USD, bevor dort ein weiterer Rücklauf möglich werde. Innerhalb des Aufwärtstrendkanals der Vortage würde sich dann der Weg bis in den Bereich 44,54 USD öffnen. Erst unterhalb der 39,30 USD gerate die Ausbruchsbewegung wieder unter Druck, was sich aktuell nicht andeute. (10.11.2020/ac/a/m)



