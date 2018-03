Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag weiter seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Seitwärtsbewegung könnte noch anhalten. Derzeit biete sich für den Ölpreis noch für wenige Tage Spielraum innerhalb des erkennbaren symmetrischen Dreiecks. Eine Hürde stelle in diesem Fall der Bereich der 65,80 USD dar, eine Unterstützung der Bereich der 63,75 USD. Erst außerhalb dieser Kursmarken wäre ein Richtungssignal für eine stärkere Fortsetzung der Bewegung gegeben, was abzuwarten bleibe. (14.03.2018/ac/a/m)