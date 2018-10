Paris (www.aktiencheck.de) - Am Freitag konnten die Bullen keine weiteren Akzente nach oben setzen, denn der Widerstand bei 85,20 USD konnte nicht nachhaltig überwunden werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend sei ein erneuter Test der Unterstützungszone bei 84,00 USD erfolgt. Der Wochenschlusskurs habe exakt auf diesem Preisniveau gelegen.



Zum Wochenauftakt notiere der Ölpreis schwächer. Er sei deutlich unter die ausgemachte Unterstützung bei 84,00 USD zurückgefallen. Aktuell notiere der Preis bei rund 83,50 USD. Das bisherige Tagestief liege bei 83,18 USD. In den nächsten Stunden könnte der Ölpreis einen bärischen Pullback an die Sell-Trigger-Marke bei 84,00 USD vollziehen. Anschließend dürfte noch einmal Schwäche aufkommen. Daher würde ein Rückgang bis ca. 82,60 USD keine Überraschung darstellen. Auf diesem Preisniveau wäre dann eine Stabilisierung sehr gut möglich. (08.10.2018/ac/a/m)





