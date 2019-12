Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Montag zunächst nochmals nach oben, scheiterte dann aber bereits im Bereich der 61,91 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien anschließend wieder deutlicher zurückgerutscht.



Ein weiterer Rückfall in Richtung der 60,29 USD sei zunächst möglich. Würden die Notierungen unter diese Unterstützung zurückrutschen, öffne sich der weitere Weg bis in den Bereich 59,19 USD. Erst der Ausbruch über 62,00 USD würde das Chartbild wieder aufhellen. Kursgewinne über diese Hürde hinaus würden einen Anstieg bis 62,86 USD ermöglichen. (03.12.2019/ac/a/m)



