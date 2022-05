Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag weiter klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten die Hürde bei 114,80 USD erneut erreichen können und würden sich dort auf dem erhöhten Niveau halten.



Ein kleiner Rücksetzer sei an den 114,80 USD erneut möglich. Es müsse aber einkalkuliert werden, dass sich Brent durch diese Hürde bewege, um ein Folgekaufsignal zu aktivieren. In diesem Fall dürfte sich der Weg bis 123,72 USD öffnen. Abgaben unter 109,20 USD wären alternativ bärisch zu bewerten. (17.05.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.