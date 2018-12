Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Montag stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem ersten Ausbruch sei es zu einem Rücklauf in Richtung der bei 60,39 USD liegenden Unterstützung gekommen, bevor sich die Bullen davon ausgehend hätten durchsetzen können.



Die Notierungen hätten die Chance, sich aus dem nächsten flacheren Abwärtstrend zu bewegen. Insgesamt biete sich mit dem Überwinden der 61,38 USD die Möglichkeit, die Rally bis zur Hürde bei 64,46 USD fortzusetzen. Sollte es unter 60,39 USD nochmals zurückgehen, drohe hingegen ein Rücklauf in den Bereich der 57,47 USD. (04.12.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.