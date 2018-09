Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der mittelfristige Abwärtstrend sei bei 78,20 USD getestet worden, was zunächst einen moderaten Rücklauf nach sich gezogen habe.



Im Einzugsbereich des Aufwärtstrends der Vortage bestehe noch die Chance, direkt nach oben abzudrehen und einen Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend zu starten. Gehe es über 78,20 USD, werde der Weg bis 79,53 USD schnell frei. Ein Rücklauf in Richtung 76,94 USD könnte aber zunächst noch eingeplant werden. Halte diese Unterstützung nicht, wäre eine umfassendere Zwischenkorrektur über die 75,65 USD möglich. (03.09.2018/ac/a/m)





