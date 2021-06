Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte die Rally auch am Montag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es komme dabei insgesamt zu einem Nachlassen der Aufwärtsdynamik, der Trend habe sich über die vergangenen Handelstage leicht abgeflacht.



Weitere Kursgewinne seien möglich, nachdem die Hürde bei 73,39 USD bereits zeitweise durchbrochen worden sei. Dabei biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich 75,59 USD. Abgaben unter 72,70 USD sollten kurzfristig möglichst vermieden werden, da dann ein größerer Pullback bis in den Bereich der 71,34 USD anstehen könnte. (15.06.2021/ac/a/m)



