Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte die Rally am Donnerstag ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die bei 60,66 USD liegende Unterstützung sei dabei im Handelsverlauf bestätigt worden.



Es biete sich die Chance, die Rally weiter bis 64,00 USD fortzusetzen. Ein Rücksetzer müsse aber einkalkuliert werden. Dieser könne nach einem Anstieg bis 62,50 USD nochmals in Richtung der bei 60,66 USD liegenden Ausbruchszone führen. Sollte Brent sich jedoch unter 60,26 USD bewegen, würde sich das Chartbild eintrüben, was einen Rücklauf bis in den Bereich 59,00 USD nach sich ziehen könnte. (25.10.2019/ac/a/m)



