Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich Mittwoch zunächst weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Hürde bei 61,28 USD sei aber nicht mehr ganz erreicht worden, bevor der Kaufdruck zuletzt wieder nachgelassen habe.



Zunächst stelle sich die Erholung als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend dar. Davon ausgehend könnte die Korrektur wiederaufgenommen werden. Sollte Brent in diesem Fall unter 59,46 USD fallen, drohe ein Rücklauf bis in den Bereich der 58,30 USD. Unterhalb dieser Unterstützung könnten auch mittelfristig Abgaben in Richtung 55,86 USD folgen. Erst oberhalb der bis 61,47 USD reichenden Widerstandszone helle sich das Chartbild auf. (29.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.