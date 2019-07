Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Montag nicht weiter nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem Scheiten an der Hürde bei 66,83 USD und im Handelsverlauf erneut zu deutlichen Abgaben gekommen.



Innerhalb der Handelsspanne zwischen 66,83 USD und 63,81 USD könne Brent relativ neutral bewertet werden. Der Ausbruch daraus nach oben könnte eine Bestätigung des Doppelbodens nach sich ziehen, was Kursgewinne bis in den Bereich 68,90 USD und später 70,00 USD ermöglichen dürfte. Ein weiterer Rücklauf bis 63,81 USD könne aber jederzeit einkalkuliert werden. (02.07.2019/ac/a/m)



