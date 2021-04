Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Donnerstag zunächst klar weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich anschließend aber wieder unter die 68,04 USD zurückbewegt und würden den favorisierten Pullback starten.



Nach dem Rücklauf sei bald eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung möglich. Weitere Kursgewinne in Richtung der 71,26 USD könnten an den kommenden Handelstagen folgen. Abgaben in Richtung der 67,00 USD seien im Vorfeld aber nochmals möglich. Sollte Brent jedoch unter 66,27 USD rutschen, drohe ein Rückfall bis 64,56 USD. (30.04.2021/ac/a/m)



