Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern ging es mit dem Ölpreis weiter in den Keller, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Brent habe bei 78,67 USD ein neues Verlaufstief markiert. Anschließend habe sich der Ölpreis wieder erholen können. Er sei jedoch an der Rückeroberung der 80,00 USD-Marke gescheitert. Der Schlusskurs habe dann knapp unter der wichtigen Unterstützung bei 79,52 USD gelegen.



Aktuell notiere Brent leicht über dem Support bei 79,52 USD. Auf Tagesschlusskursbasis sollte diese Unterstützung nicht brechen. Um dieses Verkaufssignal zu umschiffen, müsste Brent am heutigen Tag über 80,08 USD ausbrechen. In diesem Fall würde ein erstes Kaufsignal mit Ziel 81,08 USD entstehen. Eventuell würden die Bullen auch einen direkten Anstieg bis 81,50 USD schaffen. Sollten die Bären allerdings weiter das Geschehen dominieren und Brent unter das gestrige Tief bei 78,67 USD drücken, dann wären Abgaben bis mindestens 78,12 USD zu erwarten. (19.10.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.