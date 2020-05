Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten in diesem Zuge aus dem intraday gebildeten Abwärtstrend dynamisch ausbrechen können.



Es biete sich somit die Chance, die Rally bis zur Oberkante des Trendkanals der Vorwochen auszudehnen, welche derzeit bei 30,00 USD verlaufe. Daran könne ein Rücksetzer erfolgen, bevor ausgehend von 31,26 USD erneut größere Abgaben möglich würden. Bärisch werde es vor allem unterhalb der 23,18 USD, was sich jedoch aktuell nicht andeute. (05.05.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.