Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutscht weiter zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Montag sei auch die bei 64,45 USD liegende Unterstützung nach unten durchbrochen und somit eine kleine bärische Trendwende aufgelöst worden.



Weitere Abgaben in Richtung der 62,08 USD seien zunächst noch möglich, hier biete sich dann bereits die Chance einer Gegenbewegung. Wenn es gelinge, die 64,45 USD wieder zu durchbrechen, helle sich das Chartbild auch nachhaltig auf. Sollten auch 62,08 USD nicht gehalten werden, drohe ein Rückfall in die Region 60,00 USD. (02.03.2021/ac/a/m)



