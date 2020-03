Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Ölpreis rutschte auch am Donnerstag wieder ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen in Richtung der Tiefs bei 48,93 USD zurück bewegt.



Ausblick: Ausgehend von den 48,93 USD biete sich die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten. Wenn es gelinge sich dabei auch über die 51,00 USD sowie den dort verlaufenden Abwärtstrend abzusetzen, könnte eine Erholung bis 53,09 USD anstehen. Abgaben unter 48,93 USD würden alternativ den Weg in Richtung 48,00 USD öffnen.

(06.03.2020/ac/a/m)



