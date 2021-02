Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag in einer engen Handelsspanne, konnte sich dabei aber am Hoch behaupten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich aktuell die Chance, die Rally weiter auszudehnen. Wenn es gelinge, 63,73 USD zu überwinden, dürfte sich der Weg in Richtung der 65,00 USD weiter öffnen. Ein Pullback bis 62,90 USD, auch um die Kurslücke der Vortage zu schließen, könnte jederzeit noch erfolgen. Erst unterhalb der 61,66 USD trübe sich das Chartbild leicht ein. (16.02.2021/ac/a/m)