Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag zunächst leicht aus dem Abwärtstrend der Vortage bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies stelle sich jedoch als Bullenfalle dar.



Ein Rücklauf bis in den Bereich des bei 61,30 USD verlaufenden Aufwärtstrends sei zunächst noch möglich, bevor hier die Bullen wieder im Vorteil wären. Gelinge Brent anschließend der Anstieg über die 63,05 USD hinaus, öffne sich der Weg in Richtung 65,00 USD. Abgaben unter 61,30 USD könnten alternativ schnell bis 60,66 USD führen. (13.11.2019/ac/a/m)



