Paris (www.aktiencheck.de) - Mit den schwachen Aktienmärkten geriet auch der Ölpreis unter Druck gestern und fiel unter die Tiefs der letzten Wochen zurück und damit aus der Seitwärtsrange nach unten heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute laufe eine kleine Kurserholung. Der Rückfall sei an sich kritisch zu werten, wobei Brent mit dem EMA200 und der potenziellen Flaggenunterkante noch zwei letzte Unterstützungen habe.



Ein neues Verkaufssignal könnte jetzt aktiv sein. Sofern die Bären ihre Chance nutzen und den Preis unter 69,80 per Stunden- und Tagesschluss drücken würden, könnte es zu einem Rutsch bis ca. 67,00 und später in Richtung 61,00 bis 61,50 USD kommen. Eine nachhaltige Rückkehr über 71,70 USD hingegen würde eine Erholung bis 73,90 - 74,00 USD und darüber zur Rangeoberkante bei 75,57 bis 75,89 USD möglich machen. Erst oberhalb von 75,90 USD entstünden neue Kaufsignale. (16.08.2018/ac/a/m)





