Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis erholte sich gestern leicht von den Mittwochsverlusten, konnte jedoch kein entscheidendes Terrain zurückerobern, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die alte Rangeunterkante bei 71,25 USD fungiere als leichter Widerstand. Die Erholung dauere an und verlaufe bislang in den Konturen eines bärischen Keils. Das kurzfristige Bild bleibe weiter leicht angeschlagen.



Die Richtungsentscheidung am entscheidenden Level dauere an, die Bären würden zunächst leicht im Vorteil bleiben. Es bestehe weiterhin die Chance auf fallende Kurse, sofern 69,80 per Stunden- und Tagesschluss unterschritten würden. Dann könnte es zu Abgaben bis ca. 67,00 und später in Richtung 61,00 bis 61,50 USD kommen. Nach oben hin würde eine nachhaltige Rückkehr über 71,70 USD Schlimmeres zunächst verhindern, eine Erholung bis 73,90 - 74,00 USD und darüber zur Rangeoberkante bei 75,57 bis 75,89 USD wäre dann möglich. Neue Kaufsignale entstünden erst oberhalb von 75,90 USD. (17.08.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.