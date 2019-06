Paris (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag konnte sich Brent weiter stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zum Ausbruch über die wichtige Widerstandszone bei 63,67 USD sowie den mittelfristigen Abwärtstrend gekommen.



Mit dem Ausbruch über diese Hürde biete sich die Möglichkeit eines weiteren Anstieges. Der erkennbare Doppelboden der Vorwochen würde auch wieder Kurse um 68,90 USD auf Sicht einiger Handelstage ermöglichen. Zunächst sei ein Rücklauf in den Bereich der 63,81 bis 63,50 USD möglich, bevor sich die Chance biete, in Richtung 66,11 USD zu steigen. Abgaben unter 62,82 USD wären alternativ bärisch zu bewerten. (21.06.2019/ac/a/m)



