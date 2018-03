Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis setzte die Konsolidierung am Mittwoch fort und beschleunigte dabei deutlich auf der Unterseite, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei in diesem Zuge zu einem Bruch des Aufwärtstrends der Vorwochen gekommen.



Zunächst biete sich die Chance einer Gegenbewegung auf der bei 64,39 USD liegenden Unterstützung. Weitere Abgaben müssten aber nach dem Verkaufssignal des Vortages einkalkuliert werden. Sollten 64,39 USD nicht gehalten werden, werde der Weg in Richtung der 61,75 USD wieder freier. Eine Erholung sei zunächst bis zur 66,09 USD-Marke möglich. Oberhalb des bei 66,50 USD liegenden flachen Abwärtstrends könnten sich intraday auch neue Kaufsignale bieten, was abzuwarten bleibe. (01.03.2018/ac/a/m)







