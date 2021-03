Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Inmitten der Spannungen im Nahen Osten startete Brent-Öl in dieser Woche oberhalb der Marke von 70 Dollar, dem höchsten Stand seit Anfang Januar 2020, so die Experten von XTB.



Die Gewinne seien allmählich wieder zunichte gemacht worden und der Preis sei in den letzten zwei Tagen um über 5% vom lokalen Hoch gefallen. Die API-Daten hätten gestern einen unerwarteten, massiven Aufbau der Rohöllagerbestände mit einem Anstieg von 12,8 Mio. Barrel (Erwartung: -0,8 Mio. Barrel) gezeigt. Der heutige DOE-Bericht um 16:30 Uhr werde für eine Bestätigung genau beobachtet werden.



In der Zwischenzeit habe Brent-Öl heute Unterstützung im Bereich knapp unter 67 Dollar gefunden und sei nach oben abgeprallt. Der Bereich sei mit dem 50% Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses, der unteren Grenze der Overbalance-Struktur und früheren Preisreaktionen markiere. Die Erholung scheine jedoch an Kraft zu verlieren. Ein Bruch unter die vorgenannte Unterstützung könnte eine kurzfristige Trendwende signalisieren. (10.03.2021/ac/a/m)



