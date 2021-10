Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) setzte sich die Rally auch am Dienstag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten sich dabei stark auf neue Hochs bewegen können. Weitere Kursgewinne seien möglich, welche den Kursverlauf auch direkt weiter in Richtung der 86,00 USD führen könnten. Ein Pullback könne zwischenzeitlich aber erwartet werden. Unterstützung biete in diesem Fall zunächst der aktuell noch bei 81,50 USD liegende Aufwärtstrend. Erst unterhalb der 80,70 USD trübe sich das Chartbild wieder ein. (06.10.2021/ac/a/m)