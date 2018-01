Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es am Freitag zu einer Ausdehnung der Konsolidierung, dabei blieben die Notierungen aber weiter auf hohem Niveau, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Aufwärtstrend der Vorwochen habe in diesem Zuge gehalten werden können.



Intraday zeige sich die Ausbildung einer kleinen bullischen Flaggenformation oberhalb des Aufwärtstrends. Trendbestätigend sollte diese nach oben verlassen werden, sodass sich bereits oberhalb der 67,90 USD ein kleines Kaufsignal bieten würde. Spielraum wäre in diesem Fall in Richtung 68,25 USD und später in den Bereich der 70,00 USD vorhanden. Abgaben unter 67,20 USD dürften das Chartbild hingegen eintrüben und einen Rücklauf bis 65,72 USD ermöglichen. (08.01.2018/ac/a/m)







