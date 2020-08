Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich auch am Montag weiter seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es gehe dabei wieder an den mehrtägigen Abwärtstrend heran.



Die Chance sei gegeben, die Rally in Richtung der 48,93 USD auszudehnen. Wenn der klare Ausbruch über den bei 45,30 USD laufenden Abwärtstrend gelinge, dürfte sich der Weg zunächst bis 46,21 USD öffnen. Weitere Abgaben bis 44,26 USD seien jedoch nicht auszuschließen. Erst darunter trübe sich das Chartbild deutlicher ein. (18.08.2020/ac/a/m)



