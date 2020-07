Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

52,70 EUR -2,26% (30.07.2020, 11:05)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Als Bindeglied führt das Unternehmen seine Lieferanten und Kunden in gewinnbringenden Partnerschaften zusammen. Seine nahezu 17.500 Mitarbeiter stellen maßgeschneiderte Anwendungs-, Marketing- und Supply-Chain-Lösungen bereit. Die Unterstützung bei technischen Anwendungen und Formulierungen, Markt-, Branchen- und regulatorisches Know-how sowie fortschrittliche digitale Lösungen sind nur einige der Serviceangebote, mit denen Brenntag ein unvergleichliches Kundenerlebnis kreieren will.



Das Portfolio umfasst Spezial- und Industriechemikalien und Inhaltsstoffe, die von einer erstklassigen Lieferantenbasis bezogen werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung, globalen Reichweite und lokalen Stärke steht Brenntag an der Seite seiner Partner und steigert so ihren Erfolg. Brenntag ist bestrebt, im eigenen Unternehmen und in allen von uns belieferten Industrien einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten und ein nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen. Vom Hauptsitz in Essen und von den regionalen Zentralen in Philadelphia, Houston und Singapur aus betreibt Brenntag ein einzigartiges weltweites Netzwerk mit mehr als 640 Standorten in 77 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,8 Mrd. Euro (14,4 Mrd. US-Dollar). Die Brenntag-Aktie ist an der Börse Frankfurt notiert (BNR). (30.07.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag: Das Geschäft erweist sich in der Corona-Krise als widerstandsfähig - AktienanalyseIm Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen hat der Chemikalien-Händler Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) die Corona-Krise bislang ohne größere Schrammen überstanden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar sei der Umsatz im zweiten Quartal um knapp 13 Prozent auf 2,8 Mrd. Euro zurückgegangen, wie das MDAX-Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Das operative EBITDA habe allerdings um vier Prozent auf 276 Mio. Euro gesteigert werden können. Der vorläufige Gewinn je Aktie betrage 0,80 Euro und liege damit gerade mal 1,2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Eine beachtliche Leistung, würden auch die Analysten finden.In der corona-bedingten Krisenzeit habe sich der Chemikalienhändler bemerkenswert robust gezeigt, habe etwa Thomas Burlton von der Privatbank Berenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Die Erträge hätten die Erwartungen deutlich übertroffen und bei der Vorlage der endgültigen Resultate im August dürfte Brenntag auch ein deutliches Wachstum des frei verfügbaren Barmittelzuflusses vermelden. Er habe daher seine "kaufen"-Einstufung bestätigt und das Kursziel kräftig von 50 auf 60 Euro angehoben. Andere Analysten seien dem Beispiel gefolgt.Auch die Reaktion der Anleger auf die Eckdaten sei eindeutig ausgefallen: Sie hätten die Aktie zeitweise auf 55,72 Euro und damit auf den höchsten Stand seit 2017 gehievt. Nächste Station sei das Rekordhoch aus dem April 2018 bei 59,39 Euro. (Ausgabe 30/2020)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:52,72 EUR -1,49% (30.07.2020, 11:04)