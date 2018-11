Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

43,01 EUR +0,16% (09.11.2018, 16:13)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern. 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd. US-Dollar).



Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus. (09.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).Brenntag sei ergebnisseitig in Q3 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das währungsbereinigte (wb.) Wachstum sei weiterhin in allen Regionen hoch gewesen. Negativ sei die Ergebnisentwicklung in der Region Asien-Pazifik (operatives EBITDA wb.: -5% y/y; Umsatz wb.: +26% y/y) aufgefallen. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (u.a. operatives EBITDA: 870 bis 900 (Gj. 2017: 836) Mio. Euro; impliziere +4% bis +8% y/y). Dies bedeute für Q4 mindestens eine gleichbleibende Dynamik (operatives EBITDA Q1-Q3 2018: +4% y/y).Die Konjunktur-Frühindikatoren würden ein sich abschwächendes Wachstum signalisieren, was an der Chemieindustrie nicht spurlos vorübergehen dürfte. Trotz der guten regionalen und produktseitigen Diversifizierung werde sich Brenntag dem nicht entziehen können. Der Analyst habe seine Prognosen daher reduziert (u.a. EPS 2018e: 2,85 (alt: 2,89) Euro; EPS 2019e: 2,99 (alt: 1,20) Euro). Das Unternehmen habe im Rahmen des Kapitalmarkttags seine Strategie sowie die mittel- und langfristigen Ziele bestätigt.Unter Berücksichtigung der Gemengelage hat das "halten"-Votum für die Brenntag-Aktie Bestand, so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 55,00 auf 48,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:43,02 EUR +0,21% (09.11.2018, 16:09)