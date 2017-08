Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

45,984 EUR -0,87% (18.08.2017, 14:30)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Die Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 550 Standorten in 74 Ländern. Mit rund 15.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,5 Mrd. Euro (11,6 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2016. (18.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von EUR 51,00 auf EUR 49,00.Mit den Q2-Zahlen habe das Mülheimer Unternehmen beim Umsatz die Markterwartungen übertreffen können. Wesentlich bedeutsamer als die Erlöse seien für den Chemiedistributeur jedoch der Rohertrag und das EBITDA, und hier hätten die Zahlen nicht überzeugen können. Während dies wegen der anhaltend schwierigen Wirtschaftslage Argentiniens in der Region Lateinamerika nicht verwundern könne, habe die Entwicklung in der Region EMEA negativ überrascht. Hier werde nun durch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung gegengesteuert. Lichtblick in der regionalen Betrachtung sei Nordamerika. Der inzwischen präzisierte Ausblick für das Konzern-EBITDA des laufenden Jahres liege unterhalb des von Thomson Reuters ermittelten Analystenkonsens. Dies sei eine weitere Erklärung für die negative Börsenreaktion auf den Zwischenbericht.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Halteempfehlung für die Brenntag-Aktie. (Analyse vom 18.08.2017)Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:46,01 EUR -1,31% (18.08.2017, 15:00)