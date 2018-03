Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

49,66 EUR +0,38% (15.03.2018, 09:39)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern. 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd. US-Dollar).



Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus. (15.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weiniger von Independent Research:Bernhard Weiniger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).Während der Umsatz im Schlussquartal die Erwartungen habe übertreffen können, seien sie ergebnisseitig nicht ganz erreicht worden. Auf berichteter Basis hätten zudem Sondereffekte belastet. Im Gesamtjahr 2017 sei die Guidance erfüllt worden. Die Dividende für 2017 solle auf 1,10 Euro je Aktie angehoben werden. Für 2018 habe Brenntag einen deutlichen Anstieg des Rohertrags und des operativen EBITDA in Aussicht gestellt. Er solle sich über alle Berichtsregionen erstrecken. Dazu sollten neben höheren Absatzmengen auch weitere Effizienzsteigerungen beitragen. Die Einschätzung des Analysten für den Chemiesektor sei weiterhin insgesamt optimistisch. Brenntag sollte insbesondere von seiner guten regionalen und produktseitigen Diversifizierung profitieren. Der Analyst habe seine Prognosen für 2018 erhöht (EPS: 2,91 (alt: 2,84) Euro; DPS: 1,25 (alt: 1,15) Euro) und 2019 (EPS: 3,16 (alt: 3,05) Euro; DPS: 1,35 (alt: 1,25) Euro). Letztlich habe der Titel weitgehend im Einklang mit den Vergleichsindices nachgegeben.Bernhard Weiniger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Brenntag-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 56,00. (Analyse vom 15.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:49,49 EUR +0,39% (15.03.2018, 09:43)