Wien (www.aktiencheck.de) - Brasilien hat nun auch offiziell die Rezession überwunden - für 2017 sprang ein leichtes Wachstum von einem Prozent heraus, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Ex-Präsident Lula da Silva sei unterdessen mit seinem Antrag auf Haftverschonung bis zur endgültigen höchstrichterlichen Entscheidung in seinem Korruptionsprozess gescheitert. Laut Umfragen würde er eine Präsidentschaftswahl derzeit dennoch überlegen gewinnen - wenn er antreten dürfte. Seine Chancen darauf seien zuletzt weiter gesunken, auch wenn er weiter darum kämpfen wolle und sich von seiner Unschuld sowie einem Freispruch in höchster Instanz überzeugt zeige. Zugleich möchte fast die Hälfte der Wähler auf keinen Fall für ihn stimmen. Dass dies aber immer noch der mit Abstand positivste Wert unter allen potenziellen Kandidaten sei, illustriere wie unpopulär die gesamte politische Klasse in Brasilien mittlerweile sei.Der brasilianische Aktienmarkt habe gegen den Trend minimal zugelegt; parallel dazu habeallerdings die Landeswährung etwas kräftiger nachgegeben. (emreport Ausgabe März 2018) (26.03.2018/ac/a/m)