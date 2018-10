Zweifellos brauche Brasilien dringend Reformen, denn die Verschuldungsrate habe sich in den vergangenen vier Jahren um 25 Prozentpunkte auf fast 80 Prozent erhöht. Für Ausgabenkürzungen gebe es aber kaum Spielraum. Und es fehle dringend benötigtes Wachstum, um die Verschuldung auszubalancieren.



Wie die Experten kürzlich bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Brasilia hätten feststellen können, scheine bei den Entscheidungsträgern die Dringlichkeit aber noch nicht angekommen zu sein. Statt Reformen zu beschließen, seien alle mit dem Wahlkampf beschäftigt gewesen. Laut Regierungsschätzungen dürfte erst im Jahr 2020 die Obergrenze für Staatsausgaben erreicht werden. Genug Zeit also, um sich vorerst den Wahlen zu widmen.



Die Experten würden sich nur stärker in Brasilien engagieren, wenn es zu tiefgreifenden Veränderungen in der Regierung komme, was eine Umbesetzung der Entscheidungsträger miteinschließe und zwar sowohl im Unterhaus als auch im Senat. Nur dann würden sich wohl die Wirtschaftsregeln in Brasilien ändern.



So bleibe die Hoffnung, dass unter einem neuen Präsidenten die dringend notwendigen Reformen angepackt würden. (05.10.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Aus Sicht von Investoren machen die anstehenden Wahlen in Brasilien nicht gerade Mut, so Polina Kurdyavko, Head of Emerging Markets bei BlueBay Asset Management.Von den neun zur Wahl stehenden Präsidentschaftskandidaten gelte allgemein nur einer - Geraldo Alckmin - als marktfreundlich. Alle anderen würden sich mit Blick auf ihre Wirtschaftspolitik einordnen zwischen nicht ganz so schlimm (Ex-General Jair Bolsonaro), ziemlich schlimm (der linksgerichtete Ciro Gomes) und möglicherweise sogar feindselig (Fernando Haddad, der in Lulas Fußstapfen trete) lassen.