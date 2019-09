Wien (www.aktiencheck.de) - Brasiliens Aktienmarkt gab im August nur wenig nach, doch für ausländische Anleger stand dank einer kräftig fallenden Währung am Ende trotzdem ein heftiges Minus von rund 9% zu Buche, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Die vom Präsidenten eingeleitete Pensionsreform dürfte im Herbst die letzten parlamentarischen Hürden nehmen und sollte die Finanzsituation des Staates erheblich verbessern. Ob die chronischen Haushaltsdefizite und die negative Dynamik bei der Staatsverschuldung damit aber enden würden, sei noch ungewiss.Brasiliens Aktienmarkt habe sich in den vergangenen Monaten stark auf die Pensionsreform konzentriert und weniger auf die eher schlechten volkswirtschaftlichen Daten. Angesichts dessen bestehe das Risiko von Kursrückschlägen, wenn nach der zu erwartenden Verabschiedung der Pensionsreform andere, weniger positive Themen in den Fokus rücken würden. (Ausgabe September 2019) (13.09.2019/ac/a/m)