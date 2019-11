Generell drohe die Politik der rechtskonservativen Bolsonaro-Administration die Einkommensunterschiede weiter rasant zu verschärfen, in einem Land, in dem rund ein Viertel der arbeitsfähigen Bevölkerung arbeitslos oder unterbeschäftigt sei. Mit gewisser Sorge dürfte man in Brasilia deshalb nach Chile blicken, wo eine ähnliche Politik letztlich das ganze Land in Aufruhr versetzt habe. Bei anderen Maßnahmen frage man sich, warum weder die linken Vorgänger Bolsonaros noch er sie bislang angegangen seien, beispielsweise die Liberalisierung des Bankensektors, der (wie viele weitere Branchen in Brasilien) definitiv mehr Wettbewerb bräuchte.



So habe die Notenbank den Leitzins im Oktober zwar auf 5% abgesenkt, doch der durchschnittliche Kreditzins, den die Geschäftsbanken verlangen würden, liege noch immer bei weit über 30%. Das liege nur teilweise an hohen Ausfallsrisiken und der schlechten Bonität vieler Schuldner. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass im laufenden Jahr noch wesentliche neue Maßnahmen vom Parlament beschlossen würden.



Der Aktienmarkt in Sao Paolo habe im Oktober um 2,4% zugelegt und damit ein neues Allzeithoch markiert. (Ausgabe November 2019)





Nachdem der brasilianische Senat die Pensionsreform endgültig gebilligt hat, dürfte sich die Regierung jetzt weiteren Reformschritten zuwenden, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Im Fokus dürften dabei Importzölle, Privatisierungen, Infrastruktur und Bankwesen stehen. Allerdings sei Brasiliens Volkswirtschaft anfällig, wenn auf diesen Gebieten die falschen Maßnahmen gesetzt würden. So hätten Jahre der Krise, fehlende Investitionen und hohe Kapitalkosten der Wettbewerbsfähigkeit vieler brasilianischer Firmen geschadet. Eine zu rasche Aufhebung von Importzöllen könnte diese Unternehmen in ihrer Existenz bedrohen. Die geplante Privatisierung des großen staatlichen Energieversorgers könnte die soziale Situation von Millionen Brasilianern drastisch verschlechtern und damit nicht nur die fragile Konjunktur belasten, sondern auch zu neuem politischem Zündstoff in einem ohnehin politisch hochgradig polarisierten Land werden.