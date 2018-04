Apropos, Ambitionen. Solche habe offenbar entgegen früheren Ankündigungen auch Noch-Präsident Temer. Nur mit vielen Tricks selbst einer Korruptionsanklage entkommen (vorerst) und mit Abstand unpopulärster Präsident Brasiliens, habe er im März damit überrascht, bei den Präsidentschaftswahlen im Herbst eventuell doch zu kandidieren. Damit dürfte er in der eigenen Partei bei vielen für größeren Schock gesorgt haben als bei seinen politischen Opponenten.



Unterdessen habe der Oberste Gerichtshof nach einem Sitzungsmarathon in einer denkbar knappen 6:5-Entscheidung verfügt, dass Ex-Präsident Lula da Silva seine 12-jährige Haftstrafe wegen mutmaßlicher Korruption sofort antreten müsse, obwohl das Berufungsverfahren noch laufe. Lula sei weiterhin fest überzeugt, seine Unschuld gerichtlich beweisen und die Verurteilung aufheben zu können. Ob ihm das gelinge, sei mehr als fraglich angesichts eines Verfahrens, das rechtsstaatlichen Grundsätzen bislang nicht standgehalten habe. Damit dürfte eine erneute Präsidentschafts-Kandidatur des weiterhin mit Abstand populärsten brasilianischen Politikers jetzt wohl nahezu ausgeschlossen sein. Besorgnis habe bei vielen die öffentliche Einmischung des brasilianischen Armeechefs ausgelöst, der den Obersten Gerichtshof im Vorfeld indirekt aufgefordert habe, Lulas Inhaftierung zu bestätigen. Die Kommentare hätten von "unangemessener Druck" bis hin zu "verdeckte militärische Interventionsdrohung" gereicht. Brasilien sei von 1964 bis 1985 von einer Militärdiktatur regiert worden.



Der brasilianische Aktienmarkt habe sich gegen den weltweiten Abwärtstrend behauptet und habe den März faktisch unverändert geschlossen. Im ersten Quartal habe er insgesamt zu den stärksten Aktienmärkten weltweit gezählt (+12% in lokaler Währung). (emreport April 2018) (19.04.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Brasiliens Einzelhandelsumsätze waren im Februar gegenüber dem Vormonat leicht rückläufig anstelle eines allgemein erwarteten deutlichen Anstiegs, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Das sei zwar gegenüber Februar 2017 ein Anstieg um über 5%. Doch betrachte man die Entwicklung jeweils von Monat zu Monat, dann hätten die Einzelhandelsumsätze nun schon zum dritten Mal in Folge stagniert. Damit drohe zwar keineswegs ein Rückfall in die Rezession; das Umfeld für den privaten Konsum bleibe sehr positiv. Allerdings könnten sich die Wachstumsziele der Notenbank (+2,6%) als etwas zu ambitioniert erweisen.