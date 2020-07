Die anhaltende Verunsicherung habe zu einer Verstärkung der Volatilität des Brasilianischen Reals geführt. Positiv sei zu vermerken, dass diese Volatilität nicht zu höherem Inflationsdruck geführt habe. Im Gegenteil sei die Inflationsrate in den vergangenen Monaten gefallen und liege deutlich unterhalb des Ziels der Zentralbank für Ende des Jahres von 4%. Auch die Inflationserwartungen mit nur 1,6% würden auf einen sehr schwachen Inflationsdruck hindeuten.



Der niedrige Inflationsdruck erhöhe den Spielraum der Zentralbank. Das geldpolitische Komitee der Brasilianischen Zentralbank habe am 17. Juni den Leitzins um 75 Basispunkte auf den historisch niedrigsten Wert von 2,25% gesenkt. Somit dürfte der aktuelle Zyklus aus Sicht der Analysten abgeschlossen sein. Die kommenden Wochen würden einige politische Erschütterungen versprechen. In einem Untersuchungsausschuss dürfte ein ehemaliger Mitarbeiter von Bolsonaro gegen seinen Sohn aussagen, was die Diskussion um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren wiederbeleben sollte. Allerdings würden die Analysten noch wenig Bereitschaft im Parlament sehen, ein solches Verfahren zu unterstützen.



Brasilien habe zwar bereits unter der letzten Regierung wirtschaftspolitisch den richtigen Weg eingeschlagen, allerdings sei diese nicht entschlossen vorangeschritten. Die Regierung Bolsonaro habe nun einen Reformschub gebracht. Aufgrund der fehlenden Mehrheit für Verfassungsänderungen und des polarisierenden Stils des Präsidenten bestehe aber Unsicherheit über die Fähigkeit der Regierung, weitere Reformen durchzuführen. Der Wachstumsausblick werde durch die Corona-Pandemie und die Krise im Nachbarland Argentinien belastet. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur belasten.



Der Ratingtrend Brasiliens habe sich seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der Verschlechterung der fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert. Die neue Regierung unter Bolsonaro habe mit der Rentenreform einen Meilenstein erreicht. Allerdings seien die Aussichten für weitere Reformen aufgrund der Spannungen zwischen Regierung und Kongress trübe. Fitch habe Anfang Mai diese Spannungen als Grund für die Veränderung des Rating-Ausblicks auf negativ angeführt. Die Eintrübung des wirtschaftlichen Ausblicks als Folge der Corona-Pandemie belaste ebenfalls die Bonität. (Ausgabe vom 03.07.2020) (08.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat Brasilien mit großer Wucht erfasst, so die Analysten der DekaBank.Die humanitären Folgen seien verheerend: Etwa anderthalb Millionen Menschen hätten sich bisher angesteckt. Die Neuansteckungszahlen würden weiter steigen, sodass das Ende der Corona-Krise noch nicht in Sicht sei. Trotz der Zuspitzung der Gesundheitskrise habe die Zentralregierung den Lockdown gelockert und versucht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Positiv für die Gesundheit der Brasilianer sei zu vermerken, dass im Gegensatz zu der Zentralregierung viele Bundesstaaten entschlossen gegen die Pandemie vorgehen würden. Dennoch sei unklar, ob sich so die Gesundheitslage stabilisieren lasse.