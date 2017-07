Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Übernahmeoffert für Worldpay (ISIN: GB00BYYK2V80, WKN: A1416S, Ticker-Symbol: WPP), einen Anbieter von Bezahlsystemen, durch Vantiv (ISIN: US92210H1059, WKN: A1JU1E, Ticker-Symbol: V7T) hat auch den Aktien von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) zu einem Kurssprung um mehr als drei Prozent verholfen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter Druck gestanden habe gestern die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (-7,2%), nachdem das Unternehmen am Montagabend relativ enttäuschende Absatzzahlen für das zweite Quartal bekannt gegeben habe. Ebenfalls unter Druck gestanden hätten viele Ölwerte (Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) -1,5%, Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) -1,6%, Suncor Energy (ISIN: CA8672241079, WKN: A0NJU2, Ticker-Symbol: SM3) -3,8%, Southwestern Energy (ISIN: US8454671095, WKN: 887333, Ticker-Symbol: SW5) -7,8%), die aufgrund des schwachen Ölpreises teils deutliche Kursverluste verzeichnet hätten.Deutlich besser sei es für so manchen Chiphersteller wie AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) (+8,6%) oder Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) (+4,7%) gelaufen. Hintergrund dürften gute Chipabsatzzahlen sein, die nach Angaben der Seminconductor Industry Association im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat weltweit um 22,6% gestiegen seien. (06.07.2017/ac/a/m)