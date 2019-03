Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (29.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.In der laufenden Saison kicke der BVB so erfolgreich wie schon lange nicht mehr - zumindest in der Bundesliga. In der Champions League sei der Fußballclub sehr gut gestartet, ein Blackout in London habe ausgereicht, um die guten Auftritte in der Vorrunde vergessen zu machen und in hohem Bogen gegen Tottenham aus der Königsklasse zu fliegen. Zuletzt habe sich Borussia Dortmund in der Meisterschaft zurückgemeldet. Die Borussia Dortmund-Aktie sehe technisch sehr gut aus. Die BVB-Macher Watzke, Zorc und Kehl seien drauf und dran, die Weichen für die kommende Saison zu stellen.Der BVB habe sich im Titelkampf zurückgemeldet. Die Borussia Dortmund-Aktie ist und bleibt auf dem aktuellen Niveau aussichtsreich, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Marke von 8,00 Euro sei überwunden worden. Nächstes Etappenziel: 9,00 Euro. (Analyse vom 29.03.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:8,145 EUR +0,68% (29.03.2019, 09:16)