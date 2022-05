Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,66 EUR -5,62% (12.05.2022, 15:36)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,684 EUR -5,78% (12.05.2022, 15:21)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Head of Research, Senior Equity Analyst von FMR Research, stuft die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse würden mit "kaufen" ein.Im dritten Quartal habe der BVB ein Konzernergebnis in Höhe von -26,6 Mio. Euro erzielt, nach -18,8 Mio. Euro in Q3 20/21. Für 9M habe das Konzernergebnis +10,9 Mio. Euro nach -45 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum betragen. Die Steigerung sei allen voran durch die Steigerung der Transfererlöse auf 60,3 Mio. Euro (VJ: 9,8 Mio. Euro) zurückzuführen. Der Konzernumsatz in 9M habe bei 277 Mio. Euro (VJ: 257,3 Mio. Euro) gelegen. Das EBITDA habe sich aufgrund des Kostenmanagements auf 94,2 Mio. Euro (9M 20/21: 35,2 Mio. Euro) verbessert. Die Guidance mit einem erwarteten Konzernverlust zwischen 17 und 24 Mio. Euro sei bestätigt worden. Sehe man sich die Performance im dritten Quartal an, so komme das auch nicht überraschend.Während der vermeldete Verkauf von Haaland die Aktienanalysten von FMR Research nicht überrascht habe, so sei es doch die Meldung über den Vollzug gewesen. Anders als die Aktienanalysten von FMR Research geglaubt hätten, werde der Transfer (geschätzter Verkaufspreis rund 60 Mio. Euro) erst in der Saison 22/23 realisiert und habe somit erst im neuen Jahr Auswirkungen auf die GuV.Da das dritte Quartal soweit in line sei und das vierte Quartal bisher keine unerwarteten Meldungen gebracht habe, sähen die Aktienanalysten von FMR Research aktuell keinen Bedarf, ihre Schätzungen für das laufende GJ 2021/2022e anzupassen. Die Aktienanalysten von FMR Research würden sich in den nächsten Wochen das Modell anschauen und die mittelfristigen Schätzungen anpassen, bevor das GJ am 30.06. ende. Der BVB selbst habe gemeldet, dass der Haaland Verkauf einen positiven Effekt auf das EBITDA in Höhe von rund 35 bis 40 Mio. Euro haben werde. Da aber zugleich auch bestätigt worden sei, dass der BVB Adeyemi von RB Salzburg für geschätzte 30 Mio. Euro erworben habe, werde dies auch einen Effekt auf Capex und den CF haben. Dies würden die Aktienanalysten von FMR Research dann ebenfalls in ihre Zahlen aufnehmen und im nächsten Update mit aktuellen Schätzungen veröffentlichen.Disclosure(s):Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.