(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,765 EUR +0,79% (18.08.2020, 21:50)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,61 EUR -1,49% (18.08.2020, 17:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.Nachdem der BVB bereits Anfang Juli die Guidance fürs Gesamtjahr angepasst habe, seien die gestern vorgelegten vorläufigen Zahlen keine Überraschung mehr gewesen. Der Umsatz (inkl. Transfers) habe bei 486,9 Mio. Euro gelegen, was leicht über der Schätzung der Analysten gewesen sei. Exklusive Transfers habe der Umsatz bei 370,2 Mio. Euro gelegen, die Analysten hätten mit 364,2 Mio. Euro Umsatz geplant.Umsätze aus dem Bereich Spielbetrieb hätten bei 32,5 Mio. Euro gelegen (FMRe: 32,5 Mio. Euro), nach 44,7 Mio. Euro im Vorjahr. In der Saison habe es 5 Geisterspiele in der Bundesliga gegeben. Werbeerlöse hätten sich leicht um 1,2 Mio. Euro auf 98,0 Mio. Euro erhöht (FMRe: 94,7 Mio. Euro). Der BVB habe es geschafft, trotz Covid-19 positiv abzuschließen. TV-Vermarktung sei um 2,5 Mio. Euro auf 169,8 Mio. Euro gestiegen (FMRe: 173,9 Mio. Euro). Merchandising habe bei 33,3 Mio. Euro gelegen (FMRe: 30,1 Mio. Euro) und Catering, sowie Sonstiges habe 36,6 Mio. Euro erreicht (FMRe: 36,0 Mio. Euro).Das EBITDA habe bei 63 Mio. Euro und der Nettoverlust bei 44 Mio. Euro gelegen. Die Zahlen unterhalb des EBITDAs seien auch schon bereits Anfang Juli bekannt gegeben worden. Das EBIT sei bei -43,1 Mio. Euro gelandet, während die Analysten mit -47,2 Mio. Euro gerechnet hätten.Wie lange werde es noch Geisterspiele geben? Während die Bundesliga Mitte September wieder losgehen solle, bleibe die Frage, ab wann wieder Zuschauer zugelassen seien und ab wann man wieder mit vollem Haus rechnen dürfe? Die Analysten hätten bisher mit noch weiteren 7 Geister-Heimspielen gerechnet und dies würden sie bis auf Weiteres auch so beibehalten. Die Unsicherheit bezüglich der Öffnung für Zuschauer mache es derzeit unmöglich, eine genaue Einschätzung abzugeben. Von Seiten der Politik sei wohl bis zur Impfung nicht mit einer vollständigen Öffnung zu rechnen. Von daher würden die Analysten weiterhin davon ausgehen, dass der Umsatz in 2020/2021e bei 393,5 Mio. Euro (exkl. Transfer) liegen werde und das EBITDA auf 92,9 Mio. Euro ansteigen werde.Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;