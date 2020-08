Mit Material von dpa-AFX



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Borussia Dortmund präsentiere sich in der spielfreien Zeit in relativ schwacher Verfassung. Auch im heutigen Handel gehe es mit dem SDAX-Titel bergab. Dabei habe es eine Nachricht gegeben, die durchaus habe aufhorchen lassen.So solle der börsennotierte Verein AS Rom an die US-Investorengruppe Friedkin verkauft werden. Wie der Verein am Donnerstag auf seiner Internetseite mitgeteilt habe, habe der bisherige US-Mehrheitseigner mit den in Houston in Texas beheimateten Unternehmern eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Bisher sei der US-Amerikaner James Pallotta Präsident und Haupteigner des Vereins, der auch an der Mailänder Börse notiert sei. Der Club habe die abgelaufene Saison auf dem fünften Platz der Serie A beendet."Im Laufe des letzten Monats haben Dan und Ryan Friedkin ihr uneingeschränktes Engagement für den Abschluss dieses Deals und die positive Weiterentwicklung des Clubs demonstriert. Ich bin sicher, dass sie großartige künftige Besitzer des AS Rom sein werden", sei Pallotta zitiert worden. Als Wert der Transaktion, die im Laufe des Augusts abgeschlossen werden müsse, habe der Verein 591 Millionen Euro angegeben. Dabei würden auch Schulden übernommen.Dass der texanische Milliardär Dan Friedkin mit dem AS Rom Gespräche geführt habe, sei schon seit Ende 2019 bekannt gewesen. Er komme aus dem Geschäft als Toyota-Händler, investiere aber auch in Hotels."Es hat nie ein Angebot für Jadon gegeben. Aber es gibt von uns halt die prophylaktische Ansage, was mindestens gezahlt werden müsste", werde BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag) zitiert. Zudem gebe es auch ein zeitliches Limit, nachdem es "keinen Sancho-Wechsel mehr in dieser Saison geben" werde, habe Watzke betont. Diese Frist solle angeblich am 10. August ablaufen, wenn der BVB ins Trainingslager nach Bad Ragaz reise.Denn auch wenn das Transferfenster noch bis Anfang Oktober geöffnet habe, wolle Dortmund frühzeitig die Zukunft des Jungstars geklärt wissen. "Zwischen Borussia Dortmund und Manchester United gab und gibt es in Sachen Sancho bisher keinerlei Kontakt. Auch nicht indirekt oder über angebliche Mittelsmänner", habe Watzke gesagt.BVB-Sportdirektor Michael Zorc habe bereits erklärt: "Ich gehe davon aus, dass Jadon am Montag mit ins Trainingslager fährt und die kommende Saison bei uns spielt." Dass Sancho wie einst Ousmane Dembélé (FC Barcelona) oder Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal) seinen Wechsel durch einen Streik erzwinge, glaube Watzke nicht: "Ich erwarte da keine Schwierigkeiten. Jadon hat das akzeptiert, er ist ein sehr angenehmer, fairer Typ."Fußball-Aktien hätten derzeit allgemein einen schweren Stand. Auch bei den BVB-Anteilen dränge sich angesichts des eher trüben Charts aktuell kein Einstieg auf. Wer in der Borussia Dortmund-Aktie bereits investiert ist, sollte den Stopp bei 5,25 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2020)