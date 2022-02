Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,98 EUR -2,21% (25.02.2022, 12:45)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,976 EUR -0,60% (25.02.22, 12:31)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Das Europa-League-Aus reiße ein tiefes Loch in die Taschen des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Die Borussia Dortmund GmbH& Co. KGaA habe am Freitag mitgeteilt, sie rechne nach dem Ausscheiden aus dem Wettbewerb nun im Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Jahresfehlbetrag zwischen 17 und 24 Mio. Euro.Zuvor hätten die Borussen noch einen Jahresfehlbetrag von 12 bis 17 Mio. Euro erwartet. Durch die starke Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie bestehe nach wie vor ein großes Prognoserisiko, habe der Konzern betont.Der einstmals stolze Champions-League-Sieger sei am Donnerstagabend in der K.o.-Runde gegen die Glasgow Ranges aus dem europäischen Fußballwettbewerb ausgeschieden. Zwar hätten die Borussen beim Rückspiel in Glasgow ein 2:2-Unentschieden erreichen können. Das habe aber nicht ausgereicht, um die 2:4-Hinspiel-Niederlage wettzumachen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link