Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Das Wertpapier zeige im schwachen Marktumfeld Relative Stärke. Es notiere weiterhin über der psychologisch wichtigen Marke von 9,00 Euro.Über den Auslöser der Kursrally der letzten Wochen könne man spekulieren. "Wenn man sich den Spielerkader anschaut, den wir in unserer jüngsten Bewertung mit einem Kursziel von 10 Euro berücksichtigt haben, dann muss man heute feststellen, dass sich dieser Wert binnen der letzten acht Wochen um zehn Prozent erhöht hat. Dies ist sicherlich auch der Reflex auf die guten sportlichen Leistungen in den verschiedenen Wettbewerben in den zurückliegenden Wochen", habe Chefanalyst Christoph Schlienkamp vom Bankhaus Lampe gesagt. Beispiele?Der BVB habe zum Beispiel den hoch talentierten Jadon Sancho für 7,84 Mio. Euro von Manchester City fest verpflichtet, der schon jetzt einen Marktwert aufweise, der einem Vielfachen der Ablöse entspreche. Auch weitere Youngsters wie Jakob Bruun Larsen würden unter dem neuen Trainer Lucien Favre durchstarten. Das BVB-Eigengewächs blühe ebenfalls unter Favre auf. Larsen sollte in der BVB-Bilanz mit null Millionen Euro geführt sein. 15 Mio. Euro Marktwert setze "Der Aktionär" an.Auch bei Stürmer Paco Alcácer habe der BVB alles richtig gemacht. Laut Hans-Joachim Watzke sei die Kaufoption noch nicht gezogen worden. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, habe der BVB-Manager im ZDF-Sportstudio gesagt. Die 23 Mio. Euro für Alcacer seien in der heutigen Transferschlacht um außergewöhnliche Kicker fast ein Schnäppchen. Auch hier sei ein Upside-Potenzial bis 40 Mio. Euro durchaus drin.Der Aufwärtsmove des Titels sei also durchaus gerechtfertigt.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Borussia Dortmund-Aktienanalyse. Der Titel dürfte nach einer mittlerweile eigentlich überfälligen Konsolidierung die Marke von 10,00 Euro in Angriff nehmen. Das neue Kursziel in den nächsten drei Monaten laute 10,80 Euro. (Analyse vom 02.11.2018)