Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,78 EUR -12,82% (12.03.2020, 17:24)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Enttäuschung bei Fans und Anlegern: Borussia Dortmund sei im Champions-League-Achtelfinale ausgeschieden. Der Kurs breche heute ein - verständlich, denn dem Fußball-Bundesligisten würden dadurch Millionen-Einnahmen entgehen. Die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf den BVB würden sich hingegen noch nicht abschätzen lassen: Alle Spiele des 26. Spieltages der Fußball-Bundesliga würden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden. Damit würden Borussia Dortmund Einnahmen von rund 2 Mio. Euro pro Heimspiel entgehen.Bei einem möglichen Saison-Abbruch seien negative Auswirkungen für den BVB unvermeidbar. Aktuell dränge sich ein Einstieg vorerst nicht auf. Anleger sollten zunächst eine klare Bodenbildung abwarten, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,845 EUR -14,30% (12.03.2020, 17:07)