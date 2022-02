Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.BVB-Torjäger Erling Haaland sei bei Paris Saint-Germain offenbar der Wunschkandidat, sollte Superstar Kylian Mbappé den französischen Fußball-Spitzenclub im Sommer verlassen. Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet habe, habe es bereits Gespräche zwischen PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi und Haalands Berater Mino Raiola gegeben.Aufgrund einer Ausstiegsklausel könne Haaland Borussia Dortmund trotz eines bis 2024 datierten Vertrags in diesem Sommer angeblich für 75 Millionen Euro verlassen. Der von internationalen Top-Clubs umworbene Norweger habe Mitte Januar nach dem 5:1 des BVB gegen Freiburg seinen Unmut über die angebliche Forderung der Clubspitze zum Ausdruck gebracht, bis März seine Zukunft zu klären.In Paris, wo bereits die beiden Weltstars Messi und Neymar spielen würden, könnte Haaland den französischen Weltmeister Mbappé ersetzen. Der Stürmer sei im Sommer ablösefrei und werde vermutlich zum spanischen Rekordmeister Real Madrid wechseln.Mutige können auf eine Fortsetzung des Comebacks setzen und sichern ihre Position weiter mit einem Stoppkurs bei 3,40 Euro ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link