Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,985 EUR -0,25% (10.03.2021, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,975 EUR -2,37% (10.03.2021, 14:22)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (10.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB habe erstmals seit vier Jahren wieder das Viertelfinale der Champions League erreicht. Dem Fußball-Bundesligisten habe am Dienstag im Rückspiel gegen Sevilla ein Unentschieden gereicht. Das bedeute weitere sichere Einnahmen, wecke aber auch Begehrlichkeiten bei anderen europäischen Top-Clubs.Für den Ruhrpott-Club bedeute das Erreichen des Viertelfinals einerseits einen warmen Geldregen. Vonseiten des europäischen Fußballverbands UEFA werde eine Prämie i.H.v. 10,5 Mio. Euro ausgeschüttet. Damit allerdings nicht genug: Erhöht werde die ohnehin stattliche Summe durch Gelder aus dem Vermarktungspool, weiteren Einnahmen aus den TV-Übertragungen und Prämien der Sponsoren.Auf der anderen Seite habe sich die Gefahr erhöht, dass der BVB seine Lebensversicherung in Gestalt von Erling Haaland verliere. Der imposante Auftritt des zum "Man of the Match" gekürten und vertraglich bis 2024 gebundenen Angreifers habe weitere Spekulation über einen Vereinswechsel bereits in diesem Sommer geschürt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link