Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (14.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Countdown laufe: Bis zum Anpfiff des ersten Spiels der neuen Bundesliga-Saison zwischen Bayern München und Schalke 04 am nächsten Freitag seien es nur noch ein paar Tage. Der BVB greife dann Samstag Abend gegen Borussia Mönchengladbach ins Geschehen ein,. Und: Zumindest ein Teil der Fans werde die "schönste Nebensache der Welt" wohl wieder live im Stadion erleben.Bund und Länder würden nach Worten von Bayerns Ministerpräsident und "Corona-Hardliner" Markus Söder (CSU) schneller als geplant eine einheitliche Lösung für die Fanrückkehr in die Fußballstadien anstreben. Man wolle in dieser Woche versuchen, einen bundeseinheitlichen Kompromiss für einen "Probebetrieb" mit Zuschauern finden, habe Söder am Montag nach einer Kabinettssitzung in München gesagt. In der Diskussion seien auch fixe Obergrenzen wie 8.500 Zuschauer.Für Borussia Dortmund, das im normalen Bundesligabetrieb ca. 10% seiner Einnahmen aus dem Ticketverkauf erlöse, würden damit pro Heimspiel, gewissermaßen zusätzlich im Vergleich zu den Corona-Heimspielen vor leeren Rängen, etwa 300.000 Euro fließen, wenn man vorsichtig die fixe Obergrenze von 8.500 Zuschauern zugrundelege - rund ein Zehntel der Stadionkapazität.Borussia Dortmund sei wirtschaftlich solide aufgestellt und mit der teilweisen Rückkehr der Zuschauer dürfte auch die Rückkehr in die Gewinnzone gelingen. Risikobereite Anleger könnten das günstige Einstiegsniveau zum Kauf der aktuellen Empfehlung des "Aktionärs" nutzen, sollten aber einen Stopp bei 4,80 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link