Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,405 EUR +1,34% (09.08.2021, 14:55)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,395 EUR +0,31% (09.08.2021, 14:56)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund müsse durch die Corona-Krise schwere finanzielle Einbußen hinnehmen. So hätten die Schwarz-Gelben das Geschäftsjahr 2020/2021 mit einem Verlust von 72,8 Mio. Euro abgeschlossen. Im Mai sei sogar noch von einem Minus i.H.v. 75 Mio. Euro die Rede gewesen. BVB-Boss Hans Joachim Watzke habe von einem hohen, aber beherrschbaren Verlust gesprochen. Er fordere mehr von der Mannschaft. "Der dritte Platz aus der letzten Saison ist nicht der Anspruch, auch wenn wir am Ende darüber glücklich waren", so der BVB-Boss am Montag. Nach dem Pokalsieg sei in diesem Wettbewerb keine Steigerung mehr möglich.Die Dortmunder hätten de facto einen Top-Kader, der das Potenzial habe, um in die ersten drei Plätze in der Bundesliga mitzuspielen. Ein vom BVB selbst nur schwer zu beeinflussender, aber für die Kursentwicklung wichtiger Faktor sei die Anzahl der in den Stadien zugelassenen Fans. Am kommenden Samstag gegen die Eintracht Frankfurt seien immerhin 25.000 Zuschauer zugelassen. Vor Corona sei die Hütte jeden zweiten Samstag mit 81.000 Menschen voll gewesen. Mutige sowie Fans von Fußball-Aktien könnten bei der BVB-Aktie nach wie vor zugreifen. Ganz wichtig sei der Stopp-Kurs, der bei 5,10 Euro gesetzt werden sollte, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: