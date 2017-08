Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,057 EUR -4,96% (28.08.2017, 15:49)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.08.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Das lange Tauziehen um Ousmane Dembélé sei zu Ende. Am Freitagabend habe Borussia Dortmund den Wechsel zum FC Barcelona offiziell bekannt gegeben. Das lasse nicht nur beim BVB die Kasse klingeln.105 Millionen Euro fixe Ablösesumme und bis zu 42 Millionen Euro variable Bonuszahlungen - das mache insgesamt bis zu 147 Millionen Euro für Fußball-Profi Dembélé und liege recht nahe an der von Borussia Dortmund geforderten Ablösesumme von 150 Millionen Euro.Im SDAX trage die Borussia Dortmund-Aktie zu Wochenbeginn indes die rote Laterne. Unterstützt von Spekulationen um den Mega-Transfer und starken Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sei der Aktienkurs vor dem Wochenende auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2001 gestiegen. Nun, da der Dembélé-Wechsel fix sei, würden einige Anleger ihre Gewinne mitnehmen.Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:7,051 EUR -6,73% (28.08.2017, 15:34)