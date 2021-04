Sportartikelhersteller, die ein besseres Marketing und eine innovative Produktpipeline bieten könnten, dürften sich besser entwickeln, da sie besser positioniert seien, um die verhaltene Verbrauchernachfrage zu nutzen. Die Experten von Lombard Odier IM würden glauben, dass die Begehrlichkeit von Brands der Schlüssel zur Bestimmung der Performanceunterschiede zwischen verschiedenen Unternehmen sei - und nicht der Appetit auf verschiedene Produktkategorien. Ein potenzielles Risiko für internationale Sportmarken ergebe sich derzeit aus dem Streit um die Verwendung von chinesischer Baumwolle. Obwohl man die Situation genau beobachte, dürfte dieses Problem kurzfristiger Natur sein und sich nicht auf die langfristigen oder allgemeinen Gründe für Investitionen in solche Unternehmen auswirken werde.



Im Luxussegment würden die Experten von Lombard Odier IM Firmen mit einem breiten Spektrum an Geschäftsfeldern bevorzugen, da dies ihre Widerstandsfähigkeit erhöhe. Verschiedene Unternehmensbereiche zu haben, helfe, die Auswirkungen der Pandemie auszugleichen, und biete zusätzliche Konvexitätsvorteile.



Im letzten Jahr hätten sich beispielsweise die Segmente Mode und Lederwaren von LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) trotz der Pandemie gut entwickelt. Andere Bereiche wie Parfüm/Kosmetik und Einzelhandel seien durch die Covid-19-Restriktionen stark beeinträchtigt worden, dürften sich aber erholen, sobald sich die Wirtschaft wieder öffne und der Tourismusfluss normalisiere. Daher würden die Experten von Lombard Odier IM glauben, dass der Markenname nicht übermäßig in einem einzigen Segment exponiert sei, was seine Widerstandsfähigkeit stärke.



Die Experten von Lombard Odier IM würden erwarten, dass die Erholungskandidaten von Lifestyle bis Luxus von den Trends, die die heutige Welt prägen würden, profitieren würden. (30.04.2021/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Die makroökonomischen Bedingungen in der Pandemie begünstigen den Besitz von Luxus- und Lifestyle-Gütern, so Natalia Bucci, Co-Head Convertible Bonds von Lombard Odier Investment Managers.Die Haushalte hätten Ersparnisse angehäuft und die Einschränkungen des Lebensstils würden den Kauf von physischen Gütern vorantreiben. Da die Lockdowns für Veranstaltungen nach und nach aufgehoben würden, sähen die Experten von Lombard Odier IM in Sportartikeln einen aussichtsreichen Sektor.